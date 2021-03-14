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Fırtına Erzurum'da 2 puan bıraktı

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Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı

Fırtına Erzurum'da 2 puan bıraktı
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. 
Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da 2 puan bıraktı. Ev sahibi takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. 
Bu sonucun ardından düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 27'ye Trabzonspor ise puanını 52'ye yükseltti. 
 
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