Fırtına Erzurum'da 2 puan bıraktı

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da 2 puan bıraktı. Ev sahibi takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Bu sonucun ardından düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 27'ye Trabzonspor ise puanını 52'ye yükseltti.
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