Fırtına Erzurum'da 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da 2 puan bıraktı. Ev sahibi takımın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 27'ye Trabzonspor ise puanını 52'ye yükseltti.

