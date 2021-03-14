Ankaragücü evinde kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Göztepe'yi 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Geraldo (Dk. 59 Paintsil), İbrahim Akdağ, Endri Çekçi (Dki 83 Orkan Çınar), Lobjanidze (Dk. 83 Emre Güral), Alper Potuk (Dk. 65 Diousse), Borven (Dk. 83 Badji)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 71 Murat Paluli), Alparslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate (Dk. 64 Ideye), Esiti (Dk. 64 Zulj), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 46 Jahovic), Nwoboda, Ndiaye

Gol: Dk. 28 ve 60 Borven, Dk. 63 Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)



Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 28 ve 61. dakikalarda Börven ile 63'te Endri Çekici kaydetti.

Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde 6. maçına çıkan başkent ekibi üste üste 3. galibiyetini aldı. Puanını 29'a yükselten Ankaragücü düşme hattının bir sıra üstüne çıktı. 5 hafta sonra yenilen Göztepe ise 39 puanda kaldı.

Karşılaşmada 2 gol atan Torgeir Börven, bu sezon Süper Lig'deki 9. golüne ulaştı.



