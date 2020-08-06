Finalin kahramanları buluştular

Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası finali öncesinde başkanlar Koral Bozkurt ile Ali Vehid ve maçı yönetecek olan hakem Osman Özpaşa bir araya geldiler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası finali Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında yarın saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Herkesin merakla beklediği final ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ev sahipliğinde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Nicosia Group Direktörü Abdullah Uluçhan, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve Yenicami Başkanı Ali Vehid ile maçı yönetecek olan Osman Özpaşa bir araya geldiler.

SERTOĞLU: “ÇOK BÜYÜK BİR HAZIRLIK VAR”

Gerçekleşen toplantıda konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, çok güzel bir finalin kendilerini beklediğini ve karşılaşmaya ilginin çok yüksek olduğunu ifade etti. İki kulüp başkanını finale kadar gelmelerinden ötürü tebrik eden Sertoğlu, uzun yıllardır federasyon başkanlığı yaptığını, daha önce de kulüp başkanlığı ve yöneticiliği yaptığını ancak böylesi bir kupa finali hazırlığına şahit olmadığını kaydetti.

Bu sene kupaya sponsor olan Nicosia Group’a bu bağlamda çok teşekkür eden Sertoğlu, “Nicosia Group özelinde Abdullah Uluçhan bu yıl kupaya çok büyük bir değer katmıştır. Ekibi ile birlikte final için de ayrı ve büyük bir organizasyona hazırlanıyorlar. Dilerim çok güzel, unutulmaz ve herkesin keyif aldığı bir final olur.” dedi.

ULUÇHAN: “SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR MAÇ OLSUN”

Nicosia Group Direktörü Abdullah Uluçhan ise yaptığı açıklamada final için çok iyi bir hazırlık yaptıklarını ve futbolseverlere güzel bir akşam yaşatmayı hedeflediklerini kaydetti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yaklaşık 2 haftadan beridir ciddi bir organizasyon hazırlığı içerisinde olduklarını ve maçın seyir zevkinin yüksek olması için çabaladıklarını aktaran Uluçhan, belirledikleri özel ödüllerle futbolseverlere de armağanlar takdim edileceğini belirtti. Kendisinin çok büyük bir futbolsever olduğunu ve final karşılaşmasında oyunun durmadan hızlı bir şekilde akmasını, güzel bir futbol izlenmesini arzuladığını aktaran Uluçhan, her iki takımın da gücüyle bu kapasitede olduğunu düşündüğünü söyledi.

BAŞKANLAR KUPAYLA POZ VERDİ

Konuşmaların ardından Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve Yenicami Başkanı Ali Vehid, bu yıl şampiyon takıma verilecek kupanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Her iki kulüp başkanı da karşılaşmada hak edenin kazanmasını temenni ettiklerini belirterek, futbolseverlere güzel bir maç izletmek istediklerini söyledi.

Öte yandan karşılaşmanın hakemi Osman Özpaşa olarak açıklanırken, Özpaşa’nın yardımcılıklarını Halil Erdem Canaloğlu ve Mustafa Torun yapacak. Finalin dördüncü hakemi ise Evren Karademir olacak.

BİR FUTBOLSEVER ARABA KAZANACAK

Nicosia Group bu yıl 1. tur maçlarından itibaren maçlara giren herkese çekiliş bileti takdim ederken bu çekiliş sonucunda; 1 kişiye Nissan March marka araba, 2 kişiye iphone 11 cep telefonu ve 2 kişiye de 49’’ Sunny marka televizyon verilecek.

Yapılan açıklamada bilet sahibinin çekiliş sırasında stadyumda olması gerektiği belirtilirken, çekilişlerin devre arasında ve maç sonunda yapılacağı duyuruldu.

FİNAL MAÇI AKŞAMINDA ÇEKİLİŞ HEYECANI DA YAŞANACAK

Kuponlara sahip olacak kişiler Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak final maçının heyecanını yaşarken, devre arasında noter huzurunda yapılacak çekilişi de takip edebilecek.

Yapılacak çekilişte kupon üzerindeki numara okunduğunda kupon sahibi kişinin belli bir süre içerisinde çekiliş noktasına gelerek çekiliş kuponunu ibraz etmesi zorunlu olacak. İlgili numaraya sahip kupon sahibinin olmaması durumunda çekiliş tekrarlanacak.

15 BİN TL’LİK BİREYSEL PERFORMANS ÖDÜLÜ DE VAR

Nicosia Şirketler Grubu, KTFF’nin organizasyonunda tüm bunlar yanında kupada başarı gösterecek futbolculara bireysel performans ödülü verecek. Buna göre kupanın gol kralına 5 bin TL, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek kupanın en başarılı oyuncusuna 5 bin TL ve yine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından seçilecek en iyi genç futbolcuya da 5 bin TL ödül verilecek.

