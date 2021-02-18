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Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar

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Necip Fidan, “Sezon hazırlıkları başlayacağında futbolcuların form tutması epeyce zaman alacak. Futbolcularımız kendilerini fazla sıkmadan bireysel olarak çalışıyorlar. Bu da doğaldır.”açıklamasını yaptı

Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol’un yöneticisi Necip Fidan, sezonun iptal edilmesi ve karantina sürecinin yaşanmasının futbolcuları olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Necip Fidan’ın açıklamaları şöyle:
“Tüm Dünyada futbol oynanıyor. Ancak bizim ülkemizin özel durumundan dolayı futbol oynanmıyor. Bu durum da futbolcularımızı geriye götürecek.
Sezonun iptal edilmesi ve karantina sürecinin yaşanmasının futbolcuları olumsuz etkileyecektir. Sezon hazırlıkları başlayacağında futbolcuların form tutması epeyce zaman alacaktır.
Futbolcularımız kendilerini fazla sıkmadan bireysel olarak çalışıyorlar. Bu da doğaldır. Çünkü önlerinde bir belirsizlik vardır.”
 
 
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