Lema:Başarılı olmak için işin kalbinde olmalı

Lema Şeyh: “Voleybol benim ben olabilmemi sağladı. Başarılı olmak için kalbinin işinde, işinin de kalbinde olması gerektiğini öğrendim. Uzun süredir sahalardan uzak kalsak da güzel günler yakındır.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kadın voleybolunun önemli isimlerinden Lema Şeyh, voleybolun hayatına kattıkları ve hayatındaki önemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lema Şeyh’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yaptığım veya denediğim her spor bana ve hayatıma birçok şey kattı. Ama birtanesi var ki benim ben olabilmemi sağladı.

Takım olabilmeyi,birinin üzüntüsüne,acısına,mutluluğuna, başarısına ortak olabilmeyi öğretti.Birinin üzüntüsüne üzebilmek herzaman daha kolay olmuştur. Ancak başkasının başarısındanda gurur duyabilmeyi,mutluluğunu paylaşmayı ve ona destek olabilmeyi öğrendim.Tutkumu buldum.

Sahayı kendi podyumum zannedip herzaman özenle çıkmaya gayret ettim. Disiplini,fedakarlığı öğrendim.

Başarılı olmak için kalbinin işinde,işininde kalbinde olması gerektiğini öğrendim.Uzun süredir sahalardan uzak kalsak da güzel günler yakındır.”

