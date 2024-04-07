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Fenerbahçeli oyuncular sahayı terketti, maç tatil edildi

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı

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Fenerbahçeli oyuncular sahayı terketti, maç tatil edildi
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Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular dakika 2'de sahayı terk etti ve maç tatil edildi.
İlk dakikada Mauro Icardi, takımını öne geçiren golü attı. 
FENERBAHÇELİ OYUNCULAR ÇEKİLDİ
Fenerbahçeli oyuncular maça devam etmeden sahadan çekildiler. Galatasaraylı oyuncular taraftarlarıyla kutlama yaptı. 
HAKEM MAÇI TATİL ETTİ
Hakem Volkan Bayarslan, Turkcell Süper Kupa maçını tatil etti.
Mücadelenin tatil edilmesiyle birlikte maç hakkındaki son karar TFF tarafından ilerleyen günlerde verilecek. 

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