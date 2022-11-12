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Fenerbahçe'ye Giresunspor'dan çelme

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Fenerbahçe, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Karadeniz ekibinin golleri Borja'dan geldi

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Fenerbahçe'ye Giresunspor'dan çelme

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada penaltı kazandı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla ceza sahasına hareketlenen Ferdi, Arias'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için 19. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

Golün ardından oyun orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, 13. dakikada sarı kart gören Joao Pedro, 40. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede başka pozisyon olmayınca soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında zaman zaman etkili gelen Bitexen Giresunspor, 72. dakikada Borja Sainz Eguskiza'nın golüyle beraberliği yakaladı. Golün ardından Fenerbahçe rakip yarı sahada daha sık görülse de 83. dakikada Serdar Aziz'in hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Borja Sainz kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Kalan bölümde Fenerbahçe beraberlik golünü bulamadı ve müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Giresunspor karşılaşması öncesinde ligde tek mağlubiyetini yine 10 kişi kaldığı müsabakada Konyaspor'a karşı yaşayan sarı-lacivertliler, 9 maç aranın ardından 2. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

5 maçlık galibiyet hasreti sona eren ve 29 puanda kalan Fenerbahçe, bu mağlubiyete rağmen Dünya Kupası arasına lider olarak girdi.

İstanbul'da sürpriz yapan Giresunspor ise puanını 15'e çıkardı ve Dünya Kupası arasına moralli gitti. 

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