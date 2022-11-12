Cihangir, Değirmenlik’in fiyakasını bozdu

AKSA Süper lig’de sekizinci haftasında bölge derbisi olarak olarak görülen karşılaşmada Cihangir konuk ettiği Miracle Değirmenlik’i 2-1’lik skorla mağlup ederek Değirmenlik’e ilk yenilgisini tattırdı

YER: Cihangir Stadı HAKEMLER: Kerem Eran, Mustafa Torun, Hakan Gök CİHANGİR: Mehmet, Nurettin, Tacettin( DK 74 Taner), Erol, Muhittin, Babacar, Hakan, Selçuk, Sercan, Yankı(DK 68 Berhan), Mikail. MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan, Adil, Barkın, Burak, Akabueze, Halil, Hasan Ulukök, Hüseyin, Semih(DK 63 Kasım), Şükrü(DK 74 Salih Say), Ulaş(DK 88 Bahadır). GOLLER: DK 19 Erol, DK 68 Sercan(Cihangir). DK 77 Adil( Miracle Değirmenlik). Aksa Süper Ligin yenilgisiz iki takımın mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi Cihangir olurken, Miracle Değirmenlik ilk yenilgisini rakibi karşısında almış oldu. Karşılaşmanın ilk periyodunda iyi oynayan Cihangir Erol’un golüyle öne geçti. İkinci devrede beraberlik için yüklenen M.Değirmenlik defansta açık verince Cihangir kontratağında Sercan’la Cihangir skoru 2 – 0 yaptı. Son çeyrekte M. Değirmenlik Adil ile golü bulurken geriye kalan dakikalardaki çabası beraberliği getirmeye yetmedi. Dk. 2 Cihangir kontra atağında Muhittin’in sert vuruşu kaleci Hasan’dan dönerken dönen topta müsait durumda Tacettin topu dışarı gönderdi. Dk.6 Miracle Değirmenlik takımının kullandığı serbest vuruşta Akabueze’nin ortasında Cihangir ceza alanı içerisinde Hasan’ın kafa vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti. Dk.19 Cihangir takımının kullandığı serbest vuruşta Muhittin’in etkili vuruşu kaleci Hasan’dan dönerken dönen topu iyi takip eden Erol topu filelere gönderdi.1-0 Dk.28 Tacettin ile sağ kanattan gelişen Cihangir atağında bu oyuncunun ortasında Miracle Değirmenlik ceza alanı içerisinde Muhittin’in boş pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti. Dk.30 Burak ile başlayan konuk takım Miracle Değirmenlik kontra atağında bu oyuncunun savunma arkasına attığı topla buluşan Hüseyin’in ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti. Dk.44 Bir başka ev sahibi Cihangir atağında Babacar’ın ceza alanı dışından vuruşunda top yandan az farkla auta gitti. Dk.58 Miracle Değirmenlik takımının kullandığı serbest vuruşta yapılan ortada ceza alanı içerisinde Akabueze’nin kafa vuruşunu kaleci Mehmet kornere çeldi. Dk. 68 Sağ kanattan gelişen Cihangir kontra atağında Babacar’ın taşıdığı top sonrasında verdiği pasta Sercan farkı ikiye çıkardı.2-0 77.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında yapılan ortada ceza alanı içerisinde Adil kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.2-1 84.DK: Cihangir takımının kullandığı serbest vuruşta Nurettin’in ortasında Babacar’ın yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi. Geriye kalan dakikalarda iki takımın gayretleri başka gol getirmedi ve maç Cihangir 2 – M.Değirmenlik 1 şeklinde tamamlandı.