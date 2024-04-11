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Fenerbahçe tur umutlarını İstanbul'a taşıdı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 yenildi. Maçın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak

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Fenerbahçe tur umutlarını İstanbul'a taşıdı
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Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan müsabakada temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-2 kaybetti.

Temsilcimiz Fenerbahçe maça; Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'iyle başladı.

Olympiakos, 8. dakikada Fortounis'in golüyle 1-0 öne geçti. Yunan ekibi, 32'de Stevan Jovetic'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, 43. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Hollandalı futbolcunun yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ilk yarısı Olympiakos'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Olympiakos, 57'de Chiquinho'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Fenerbahçe, 67. dakikada Bright Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Dusan Tadic, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve temsilcimiz farkı ikiye indirdi: 3-1.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, 74'te İrfan Can Kahveci'nin golüyle tabelayı 3-2 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenildi.

Maçın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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