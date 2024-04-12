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Hala Sultan Tekkesi’ne 5 yıl aradan sonra bayram ziyareti

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Hala Sultan Tekkesi’ne 5 yıl aradan sonra bayram ziyareti
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Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesi’ne 10 otobüsle yaklaşık 450 kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi.  

Toplanma noktalarından, kendilerine tahsis edilen otobüslerle hareket eden kafile, dün 09.00’da Metehan Sınır Kapısı’dan geçiş yapmaya başladı. 

Ziyaretçileri taşıyan konvoy, Metehan Sınır Kapısı’ndan, Hala Sultan Tekkesi’ne kadar olan güzergâh boyunca, Rum polisinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde, gruplar halinde Hala Sultan Tekkesi'ne ulaştı. 

2019 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen ziyaret sayesinde Hala Sultan Tekkesi’ne gitme fırsatını yakalayan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafları çekti, Türbeyi gezdi, abdest alarak namaz kıldı, okunan mevlidi şerifi, Kuran-ı Kerimi dinledi ve dualar etti. 

Heyete eşlik eden Vakıflar İdaresi Başkanı Mustafa Tümer, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan Bayramı’nda böyle bir etkinliğin yapılmasına vesile olanlara teşekkür etti. 

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