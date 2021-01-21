Fenerbahçe, Sivasspor'a takıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor engelini geçemedi.
4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor'un golünü Yatabare (18') atarken Fenerbahçe'nin golünü penaltıdan Enner Valencia (45'-pen.) kaydetti.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, puanını 39'a yükselltti. Demir Grup Sivasspor ise puanını 24 yaptı.
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