İtalya Süper Kupası Juventus'un

İtalya Süper Kupası finalinde Napoli'yi Cristiano Ronaldo ve AlvaroMorata'nın golleriyle 2-0 yenen Juventus, kupayı 9. kez müzesine götürdü

Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası şampiyonu Napoli, Mapei Stadı'nda karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Ronaldo kilidi açtı, Insigne fırsatı harcadı, Morata noktayı koydu

Juventus, Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 64. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Napoli, VAR incelemesi sonrası 79. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan LorenzoInsigne, meşin yuvarlağı dışarı attı ve eşitlik şansını harcadı.

Karşılaşmanın son anlarında Napoli, beraberlik golü için yüklenirken, ani gelişen Juventus hızlı hücumunda AlvaroMorata, 90+5. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti.

Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek İtalya Süper Kupası’nı kazandı. Bu zaferle siyah-beyazlı takım, İtalya Süper Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.

