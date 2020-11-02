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Fenerbahçe, Perotti’yle kazandı

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Fenerbahçe, Perotti’yle kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. İki kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi sarı lacivertliler 2-1 kazandı.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 49. dakikasında Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından 52. dakikada Podolski maça beraberliği getirdi: 1-1. 

Sarı lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkan Perotti, 84. dakikada penaltıdan attığı golle maçın sonucunu belirledi. 

Ev sahibi takımdan Adis Jahovic maçın 45. dakikasında, konuk ekipten Sinan Gümüş karşılaşmanın 90+6. dakikasında kırmızı kart gördü. 

Bu sonucun ardından 8 puanlı Antalyaspor 11. sırada kalırken üst üste 4. maçını kazanan Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Alanyaspor'un bir puan önünde zirveye çıktı. 

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