Monthly Medal’da şampiyon Erçin

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 1 Kasım Pazar gün gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal Şampiyonu 68 Net ile Bertan Erçin oldu.
Stroke Play Formatında Full Handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği yine 68 Net ile Rhona Atkins alırken, Merve Keser O’Donnel 69 Net ile turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuva sonrası Bertan Erçin’e kupası Kulüp Kaptan’ı Bob Hodge tarafından verildi.
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