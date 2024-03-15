Fenerbahçe'nin rakibi Yunan ekibi oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rakibi Yunanistan ekibi Olimpiakos oldu. Sarı lacivertliler ilk maçı deplasmanda oynayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Türkiye’nin Turnuvadaki tek temsilcisi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

Temsilcimiz Olympiakos'u elerse yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

Yarı final

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

