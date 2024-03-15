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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin ve Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan Hasan Tozduman, bugün hayatını kaybetti.
Tozduman'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

 
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