Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ödeyeceği ücret açıklandı

Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal ekibinden transfer ettiği yıldız oyuncu Mesut Özil'e ödeyeceği ücreti açıkladı

Sarı-lacivertli ekip, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'e toplamda 9 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi.

Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin euro ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

