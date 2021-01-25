Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısını 44 puanlı lider Beşiktaş'ın arkasında 42 puanla 2. sırada tamamladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 20'de Mame Thiam, 52'de Mbwana Samatta ve 86'da Papiss Cisse'den geldi.
Fenerbahçe, bu sonuçla ligde puanını 42'ye yükseltirken Hes Kablo Kayserispor 19 puanda kaldı.
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