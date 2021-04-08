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Fenerbahçe, Malatya deplasmanında kayıp

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak, zirve yarışında 2 puan kaybetti

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Fenerbahçe, Malatya deplasmanında kayıp
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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 87 Zeki Yavru), Fofana (Dk. 64 Ndizeye), Tetteh

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Ozan Tufan (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 46 Ferdi Kadıoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Pelkas) , Valencia, Samatta (Dk. 67 Thiam)

Goller: Dk. 17 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 34 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)


Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin golünü 17. dakiakada Valencia atarken, Helenex Yeni Malatyaspor'un golü 34. dakikada Mustafa'dan geldi.

Bu sonucun ardından zirve yarışında kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe puanını 64'e, Malatyaspor ise 33'e yükseltti.

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