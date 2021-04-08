Fenerbahçe, Malatya deplasmanında kayıp

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 87 Zeki Yavru), Fofana (Dk. 64 Ndizeye), Tetteh
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Ozan Tufan (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 46 Ferdi Kadıoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Pelkas) , Valencia, Samatta (Dk. 67 Thiam)
Goller: Dk. 17 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 34 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Fenerbahçe'nin golünü 17. dakiakada Valencia atarken, Helenex Yeni Malatyaspor'un golü 34. dakikada Mustafa'dan geldi.
Bu sonucun ardından zirve yarışında kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe puanını 64'e, Malatyaspor ise 33'e yükseltti.