Sertoğlu, antrenmanlara başlanmamasını tavsiye etti

Hasan Sertoğlu “Liglerimizin sağlıklı bir ortamda oynanabilmesi konusunda kulüplerimizin antrenmanlara başlamak için bir süre daha beklemelerini ve sezon planlamalarını da bu doğrultuda şekillendirmelerini tavsiye ederim.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları sebebiyle kulüplere çağrıda bulundu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Değerli futbol kulüpleri; ülkemizde özellikle son haftalarda hızla artış gösteren Covid-19 vakaları toplumumuzu yeniden endişe içerisine sokmuştur.

Hal böyleyken Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, bir süredir futbol kulüplerinin özellikle akademilerde ve A Takım seviyesinde antrenmanlara başlamak için hazırlık yaptığını gözlemlemekteyim.Bu yıl futbolun oynanması ve hiçbir sorun yaşamadan devam ettirilebilmesi için açıkladığımız sezon planlamasında Eylül 2021’de liglerin başlayacağını duyurduk.

Hal böyleyken liglerimizin sağlıklı bir ortamda oynanabilmesi konusunda kulüplerimizin antrenmanlara başlamak için bir süre daha beklemelerini ve sezon planlamalarını da bu doğrultuda şekillendirmelerini tavsiye ederim.”



