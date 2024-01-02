Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeniden Acapulco'da kampta

Türkiye Kadınlar Futbol Ligi‘nde 2023 yılını lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kamp programını tamamlamak üzere üçüncü kez Acapulco Otel’de kampa girdi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kurulduğu günden bu yana devre arası kampını gerçekleştirmek için tercihini üçüncü kez Acapulco'dan yana kullanıyor. Takım, 02-09 Ocak tarihleri arasında Acapulco'da kamp yapacak.Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı, Acapulco'nun benzersiz atmosferinden ve futbol sahasının kalitesinden faydalanarak, yeni bir hazırlık dönemine girecek. Bu kamp, takımın performansını artırmak ve ikinci yarıya daha hazır bir şekilde başlamak amacıyla düzenleniyor.KKTC FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ, TAKIMI HAVALİMANINDA KARŞILADITürkiye Kadınlar Futbol Ligi‘nde 2023 yılını lider tamamlayan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı kamp programını tamamlamak üzere ülkemize geldi.02 Ocak- 08 Ocak tarihleri arasında Acapulco Otel’de kamp yapacak olan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımını, Ercan Havaalanı‘nda KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve Yönetim Kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladı.