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Asbuzu U-16 Liglerinde grup maçları tamamlanıyor

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Asbuzu U-16 Liglerinde grup maçları tamamlanıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Asbuzu’nun üstlendiği U16 Ligi’nde son haftaya giriliyor. 6 farklı grupta oynanan ligde 9 hafta geride kalırken, grup aşamasındaki maçlar önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. 1.Grup’ta Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı 21’er puanla liderlik yarışı verirken, iki ekip Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. 2.Grup’ta Yenicami 25 puanla gruptan yenilgisiz lider olarak çıkmayı garantilerken, 3.Grup’ta Türk Ocağı 22 puanla liderliğini sürdürüyor. 4.Grup’ta Mesarya 9’da 9 yaparak 27 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, 5.Grup’ta Yonpaş Dumlupınar aynı şekilde 9’da 9 yaparak gruptan lider olarak çıktı.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı 6.Grup’ta ise Yeniboğaziçi 21 puanla zirvede yer alırken, 20’şer puanlı 1461 İskele Trabzonspor ve Pera Larnaka Gençlerbirliği de takibini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Asbuzu U16 Ligi’nde şampiyon Yenicami olmuştu.
 
 
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