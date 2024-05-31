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Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı!

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Mourinho ile görüşen Ali Koç da tecrübeli hocayla el sıkıştı.

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Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı!
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Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Jose Mourinho, Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI

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Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığına dair resmi açıklama bugün yapılacak.

LONDRA'YA GİDİYORLAR

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Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

ALİ KOÇ ANLAŞMA SAĞLADI

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Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı bilinen Mourinho ile görüşen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla el sıkıştı. Ali Koç'un Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım-Mourinho görüşmesi iptal oldu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

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Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.

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