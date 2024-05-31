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Nazım Beratlı son yolculuğuna uğurlanıyor

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Beratlı için Mecliste tören düzenlendi

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Nazım Beratlı son yolculuğuna uğurlanıyor
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Eski milletvekili, hekim, yazar, Doç. Dr. Nazım Beratlı, son yolculuğuna uğurlanıyor. 

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 72 yaşında yaşamını yitiren Beratlı için bugün Cumhuriyet Meclisinde tören düzenlendi. 

Beratlı, Meclis'teki törenin ardından Lefke'de defnedilecek. 

Meclis bahçesinde yer alan törene, Beratlı’nın ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, eski bakan ve milletvekilleri, diğer yetkililer ve sevenleri katıldı. 

Törende, saygı duruşu yapıldı, Nazım Beratlı’nın özgeçmişi okundu. 

-Uğraş Beratlı

Aile adına törende konuşan Uğraş Beratlı, “acımız büyük” dedi, ülke için çok önemli bir insanı kaybettiklerini söyledi, babası ile her zaman gurur duyduklarını, anısını her zaman yaşatacaklarını vurguladı.

-Töre

 Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Nazım Beratlı’nın ülkesi için çalışan, yardımsever, çalışkan, araştırmacı yazar kişiliğiyle ülkesine hizmet ettiğini söyledi. 

Kaybının acı olduğunu, iz bırakan bir kişi olduğunu ifade eden Töre, Beratlı için rahmet ve başsağlığı diledi. 

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Nazım Beratlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü duyduklarını ifade ederek, ailesine başsağlığı diledi, “mekanı cennet olsun” dedi. 

Tatar, milletvekilliği de yapan Beratlı’nın araştırmacı, yazar, aydın, doktor kişiliğiyle ülkeye çok büyük bir değer kattığını ifade ederek, zamansız kaybettikleri Beratlı’nın anılarının, ülkeye bıraktığı eserlerle yaşatılacağını söyledi. 

Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs’ta eşitlik temelinde varlığını sürdürebileceği tezine de son zamanlarda destek verdiğini söylediği  Beratlı’yı rahmetle anan Tatar, ailesine de sabır ve başsağlığı diledi. 

Konuşmaların ardından Nazım Beratlı’nın cenazesi önünde protokol sırasına göre saygı geçişi yapıldı ve tören tamamlandı. 

- Nazım Beratlı kimdir? 

1952 yılında Lefke’de doğdu. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Üç yıl pratisyen hekim olarak çalıştı. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı. 1979’dan itibaren hekim olarak çalıştı.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı, kitaplar yayımladı, akademisyen olarak çalıştı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Güzelyurt Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde bu görevi sona erdi.

Beratlı, köşe yazarlığı ve akademisyenlik yanında müzikle de uğraşıyordu.

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