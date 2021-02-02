Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Nefes kesen maça Altay Bayındır kurtarışlarıyla damga vurdu

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Dk. 23 Pablo Santos), Mesut Çaytemel (Dk. 46 Katranis), Aabid (Dk. 63 Kamara), Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz (Dk. 90+1 Sackey), Diouf

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 46 Samatta), Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 67 Cisse), Osayi-Samuel (Dk. 67 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 76 Mesut Özil)

Goller: Dk. 26 Thiam, Dk. 88 Billong (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 89 Boupendza (Atakaş Hatayspor)



Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe zorlu maçta Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler 26. dakikada Thiam ve 88. dakikada Billong'un kendi kalesine attığı golle Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Hatayspor'un maçtaki tek golü 90. dakikada Aaron Boupendza'dan geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil 77. dakikada Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu. Takımının tek golünü atan Boupendza toplamdaki gol sayısını 16'ya çıkardı.

Fenerbahçe bu galibiyetle 23. haftayı 48 puanla lider bitirmeyi garantiledi. Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

