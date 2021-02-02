Rize'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla tamamlanan zorlu mücadelede goller son 5 dakikada gelirken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda, Serkan Tokat'ın yönetiminde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 85. dakikada Doğan Erdoğan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başarsa da bu üstünlüğü koruyamadı. Konuk Kasımpaşa, 90. dakikada Thelin'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşma sonunda puanını 26'ya yükselten Çaykur Rizespor, maç fazlasıyla 12. basamağa tırmanırken, Marius Sumudica önderliğinde ilk puanını elde etmiş oldu. Konuk Kasımpaşa da, rakibi gibi 26 puana ulaştı ve 11. sıraya yükseldi.



