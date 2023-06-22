Fenerbahçe, Dzeko transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'nun transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe yaptığı resmi açıklamayla dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu resmen açıkladı. Sarı-lacivertli ekip Dzeko'nun transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Edin Dzeko'yu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

DÖNÜŞ BİLETİNİ ALMADI

Avrupa futbolunun elit forvetlerinden biri olan Dzeko'nun, İnter ile olan kontratı sona erdi. Çizme ekibi ile sözleşme uzatmayan futbolcu, yeni sezon öncesinde boşa çıktı. Son olarak da tatilini daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye'de yapma kararı alan tecrübeli futbolcu, dün ülkemize geldi. 3-4 günlük bir tatil planlayan Dzeko, normalin aksine bu kez geri dönüş biletini almadı. Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapan Dzeko ile anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE, DZEKO'YU RESMEN AÇIKLADI

37 yaşındaki Boşnak futbolcu ile ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

'Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

