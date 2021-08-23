Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını bildirdi

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 milyon liralık tazminat davası açtığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz"

