N’Sakala’nın rahatsızlığı keyifleri kaçırdı

FabriceN'Sakala'nın Gaziantep deplasmanında yaşadığı rahatsızlık, Beşiktaş'ta keyifleri kaçırdı. Demokratik Kongolu oyuncunun durumu, İstanbul'da yapılan testlerle araştırılmaya devam ediliyor

Gaziantep deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Beşiktaş, N'Sakala’nın saha içinde yaşadığı rahatsızlık yüzünden moralsiz.

Demokratik Kongolu oyuncu, İstanbul'a getirildi. 31 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.

Geniş bir taramadan geçecek olan N'Sakala'nın, en az 2-3 gün daha hastanede kalacağı öğrenildi. Testlerden çıkacak sonuçlara göre de Demokratik Kongolu oyuncuyla ilgili durum netlik kazanacak.

N’Sakala’nın futbol oynamasına elverişsiz bir sonuç çıkarsa, transfer politikası da buna göre değişecek.

Bu arada Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, N’Sakala'yı ziyaret ederek takım arkadaşına moral verdi.

Kaan Ayhan için Sassuolo'dan cevap bekleniyor

Stoper bölgesine mutlaka bir takviye yapmayı düşünen Beşiktaş'ta, Kaan Ayhan için temaslar devam ediyor. Milli futbolcu, siyah beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Sassuolo’nun ilk maçında yedek kulübesinde oturan ve 90’ıncı dakikada oyuna dahil olan Kaan'ın, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ifade edildi.

İtalyan ekibi, Kaan’ı satmaya yanaşmıyor. Beşiktaş yönetimi, kiralama formülünü Sassuolo’ya iletti.

Siyah beyazlıların, Kaan konusunda İtalyan ekibine çarşamba gününe kadar süre verdiği belirtildi. Sassuolo’dan gelecek cevaba göre transferde yol haritası şekillenecek.

