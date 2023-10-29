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Fenerbahçe'den Pendikspor'a farklı tarife

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde 3 gol atan Dzeko geceye damga vuran isim oldu

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Fenerbahçe'den Pendikspor'a farklı tarife
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 30. dakikada Erdem Canpolat (Kendi Kalesine), 42. dakikada İrfan Can Kahveci, 65, 77 ve 87. dakikalarda Edin Dzeko'dan geldi.
Ligde oynadığı 10. maçı da kazanan Fenerbahçe puanını 30'a çıkarıp liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertliler bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı19 maçın tamamını kazanarak başarısını sürdürdü.
Bu sezon 5. yenilgisini alan Pendikspor ise haftayı 7 puanla kapattı.
 
 
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