Trabzonspor ilk beraberliğini aldı

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk beraberliğini aldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sezon ilk beraberliğini alan Trabzonspor puanını 16'ya yükseltti. Karagümrük ise puanını 10 yaptı.

15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

63. dakikada Biraschi'nin sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

71. dakikada gelişen ani atakta Visca'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.



