Fenerbahçe'den iyi prova

Yeni sezon çalışmalarını Topuk Yaylası Tesislerinde yaptığı hazırlık maçıyla sürdüren Fenerbahçe, Romanya 2. Lig ekibi Csikszered'i Sinan ve Serdar'ın golleriyle 2-0 yendi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Düzce bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki sahada oynanan karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sedat Etik ve Mücahit Adem Çelebi hakem üçlüsü yönetti.

Teknik direktör VitorPereira yönetimindeki sarı-lacivertli ekip sahaya; Berke Özer, Lemos, Sadık Çiftpınar, Caulker, Nazım Sangare, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Ademi ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda ise bu futbolcuların yerine oyuna Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner Erkin, Mesut Özil, Samatta ve Serdar Dursun girdi. Sarı-lacivertlilerde sadece Berke Özer 90 dakika forma giydi.

Müsabakanın 26. dakikasında Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, 67. dakikada Serdar Aziz'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Canberk Aydemir, NabilDirar, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan ve DimitrisPelkas ise maçın kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Zanka ve Enner Valencia kampta yer almıyor.

PEREİRA 3-4-3 TERCİH ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü VitorPereira, ilk hazırlık maçında 3-4-3 sistemini kullandı.

Portekizli teknik adam, her iki devrede iki farklı takımı da bu sistemle sahaya sürdü.

