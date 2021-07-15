Spor ve bağımlılık üzerine proje yapacaklar

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen ve Medi Foundation Direktörü Medi İsmet ile görüştü.
Spor ve bağımlılık üzerine gerçekleşen verimli bir toplantının ardından 2 kurumun işbirliğinde hayata geçirilecek olan projelerin detayları tartışıldı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan bu projelerde gençler ile buluşulacak.
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