Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekibin, "Geçmiş Olsun Serdar Dursun" başlığıyla duyurduğu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

