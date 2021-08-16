Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekibin, "Geçmiş Olsun Serdar Dursun" başlığıyla duyurduğu haberde şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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