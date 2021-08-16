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Cengiz Marsilya’da boş geçmiyor

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Cengiz Ünder, yeni takımı Marsilya'da adından söz ettiriyor. Milli oyuncu, Montpellier maçının ardından Bordeaux karşısında da fileleri havalandırdı

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Cengiz Marsilya’da boş geçmiyor
Cengiz Ünder Marsilya'ya çabuk alıştı. Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier karşısında gol sevinci yaşayan milli futbolcu, bu haftayı da boş geçmedi.
24 yaşındaki futbolcu, mavi beyazlı ekibin Bordeaux'la 2-2 berabere kaldığı maçın 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.
Yeni takımıyla çıktığı ilk iki lig maçında gol sevinci yaşayan Cengiz Ünder, Dimitri Payet'in ardından 8 yıl sonra Marsilya formasıyla bunu başaran ilk futbolcu oldu.
Bordeaux karşılaşmasının 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan başarılı futbolcu, oyunda kaldığı sürede yüzde 92 pas isabetiyle oynadı.
 
 
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