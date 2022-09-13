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Fenerbahçe'de moraller yerinde

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Spor Toto Süper Lig'de haftayı maç yapmadan geçiren Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı lacivertliler Rennes deplasmanından başarılı bir sonuç ile dönmenin hesaplarını yapıyor

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Fenerbahçe'de moraller yerinde
Dinamo Kiev’i uzatma dakikalarında attığı golle mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler üst seviyede.
Karşılaşmadan sonra bir gün dinlenen JorgeJesus ve öğrencileri, Süper Lig'de maç yapmadan geçtiği haftada da nefes aldı.
Bu fırsatı değerlendiren sarı lacivertli ekip, zorlu Fransa deplasmanına hem mental hem de fiziksel olarak hazırlanma imkanı buldu.
Perşembe günü Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe, İstanbul'a başarılı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Öte yandan sarı lacivertli ekipte GustavoHenrique'nin performansı beğeni topladı.
Adaptasyon sorunu yaşamayan ve Jesus'un taktik anlayışında önemli bir yere sahip olan 29 yaşındaki futbolcu, Dinamo Kiev maçında 1 gol, 1 asistle takımını sırtlayan isim oldu.
Gustavo, Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine de seçilerek, performansını taçlandırdı. 
 
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