Ekvador Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir

Ekvador'un 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi bir kez daha gündemde. İngiliz basını, Byron Castillo'nun sahte belge düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynadığına ilişkin yeni belgeler ortaya çıkardı

Ekvador'un Dünya Kupasından ihraç edilme olasılığı bir kez daha ortaya çıktı

BryonCastillo'nun yaklaşık 3 ay önce, sahte belgeyle vatandaşlık aldığı ve aslında Kolombiyalı olduğu iddia edilmişti.

Şili Futbol Federasyonu'nun yaptığı itirazsa, haziran ayında FIFA tarafından reddedilmişti.Ancak konu yeni bir gelişmeyle tekrar gündeme geldi.

İngiltere'nin Dailymail gazetesi, Castillo'nun sahte doğum kağıdı düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynama hakkı elde ettiğine dair belgeler yayınladı.

Haberde yer alan ses kayıtlarında, genç futbolcunun Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Castillo'nun sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir iş adamından yardım aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Gazete, Ekvador Futbol Federasyonu'nun da usulsüzlüğü bilmesine rağmen örtbas ettiğini öne sürdü.

Gelişmelerin ardından FIFA'nın Perşembe günü durumu, karara bağlamak için toplanacağı öğrenildi.



