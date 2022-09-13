banner875
banner815
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
7 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
15 0
 
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
68 0
53 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
36 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
14 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
49 0
banner797

Ekvador Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir

banner476

Ekvador'un 2022 Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi bir kez daha gündemde. İngiliz basını, Byron Castillo'nun sahte belge düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynadığına ilişkin yeni belgeler ortaya çıkardı

banner825
Ekvador Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir

Ekvador'un Dünya Kupasından ihraç edilme olasılığı bir kez daha ortaya çıktı
BryonCastillo'nun yaklaşık 3 ay önce, sahte belgeyle vatandaşlık aldığı ve aslında Kolombiyalı olduğu iddia edilmişti.
Şili Futbol Federasyonu'nun yaptığı itirazsa, haziran ayında FIFA tarafından reddedilmişti.Ancak konu yeni bir gelişmeyle tekrar gündeme geldi.
İngiltere'nin Dailymail gazetesi, Castillo'nun sahte doğum kağıdı düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynama hakkı elde ettiğine dair belgeler yayınladı.
Haberde yer alan ses kayıtlarında, genç futbolcunun Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisine yer verildi.
Ayrıca Castillo'nun sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir iş adamından yardım aldığını itiraf ettiği belirtildi.
Gazete, Ekvador Futbol Federasyonu'nun da usulsüzlüğü bilmesine rağmen örtbas ettiğini öne sürdü.
Gelişmelerin ardından FIFA'nın Perşembe günü durumu, karara bağlamak için toplanacağı öğrenildi.
 
 

banner342
Etiketler; #Dünya Kupası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.