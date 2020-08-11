Fenerbahçe'de kaleci arayışları

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabete edecek bir kaleci arayışına girdi. Sarı lacivertlilerin listesinde, hem yerli hem de yabancı isimler bulunuyor

Fenerbahçe, kaleci transfer etmeye karar verdi. Altay Bayındır ile forma savaşına girecek ve performansını arttıracak bir kaleci almayı planlayan sarı lacivertlilerin listesinde, hem yerli hem de yabancı isimler bulunduğu öğrenildi.

Geride kalan sezonu Altay'ın arkasında geçiren Harun Tekin ile Süper Lig'den ilgilenen kulüpler olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 8 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 2 gol yedi.

6 maçta kalesini gole kapatan Harun, 720 dakika sahada kaldı. Sarı lacivertli kulüp, Harun Tekin'e gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Diğer yandan Fenerbahçe, bir süredir temas halinde olduğu Jose Sosa'nın şartlarını öğrendi.

Arjantinli oyuncunun, sarı lacivertlilerden yıllığı 2 buçuk milyon eurodan 2 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde Jose Sosa'nın menajeri bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak.

Trabzonspor formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan 35 yaşındaki oyuncu, 42 maçta 11 gol atıp 12 de asist yapmıştı.

Bordo mavili takımla sözleşmesi sona eren Sosa, serbest statüdeki oyuncu durumunda bulunuyor.

