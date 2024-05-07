Derbi için seyirci kararı

İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftarın alınmasına karar verdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir." bilgisi verildi.
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