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Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan

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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun sonucunda Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanarak 3. kez başkan seçildi

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Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan
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Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim sonuçlandı.

Birlikte kürsüye gelen Aziz Yıldırım, konuşmasında Ali Koç'un başkanlığını açıkladı.

Gelişmelerin ardından Divan Başkanı Vefa Küçük, seçimi Koç'un kazandığını açıkladı

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