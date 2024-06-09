Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim sonuçlandı.
Birlikte kürsüye gelen Aziz Yıldırım, konuşmasında Ali Koç'un başkanlığını açıkladı.
Gelişmelerin ardından Divan Başkanı Vefa Küçük, seçimi Koç'un kazandığını açıkladı
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun sonucunda Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanarak 3. kez başkan seçildi
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim sonuçlandı.
Birlikte kürsüye gelen Aziz Yıldırım, konuşmasında Ali Koç'un başkanlığını açıkladı.
Gelişmelerin ardından Divan Başkanı Vefa Küçük, seçimi Koç'un kazandığını açıkladı