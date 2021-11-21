Fenerbahçe Crespo ile hayat buldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 90+4'te Crespo'nun attığı golle Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 83 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan (Dk. 65 Diagne), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Taylan Antalyalı)

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-jae, Novak, Sosa (Dk. 71 Crespo), Zajc, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+1 Serdar Aziz), Mesut Özil (Dk. 90+1 Rossi), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Osayi-Samuel), Berisha (Dk. 90+1 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 16 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 31 Mesut Özil, Dk. 90+4 Crespo (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 83 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 90+6 Fatih Terim (Teknik Direktör) (Galatasaray)



Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı lacivertliler maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4'te Crespo'dan geldi. Galatasaray'ın maçtaki tek golünü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray'ın 84. dakikada Mbaye Diagne ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe 23 puana yükselirken, Galatasaray 21 puanda kaldı.

