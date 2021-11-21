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Konyaspor doludizgin ilerliyor

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti

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Konyaspor doludizgin ilerliyor
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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçı Atilla Karaoğlan yönetti.
Mücadele, 3-0’lık İttifak Holding Konyaspor üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Bytyqi, M’Poku ve Michalak’tan geldi.
Bu sonuçla 26 puana ulaşan yeşil-beyazlı ekip yeniden üçüncü sırada konumlandı.
Haftaya son sırada giren ve bu sezon tüm deplasman maçlarını kaybeden Çaykur Rizespor ise 7 puanda kaldı.
 
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