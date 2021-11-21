Konyaspor doludizgin ilerliyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçı Atilla Karaoğlan yönetti.

Mücadele, 3-0’lık İttifak Holding Konyaspor üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Bytyqi, M’Poku ve Michalak’tan geldi.

Bu sonuçla 26 puana ulaşan yeşil-beyazlı ekip yeniden üçüncü sırada konumlandı.

Haftaya son sırada giren ve bu sezon tüm deplasman maçlarını kaybeden Çaykur Rizespor ise 7 puanda kaldı.

