Fenerbahçe, başkentte fark yaptı

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 55 Murat Yıldırım), Toure, Diego, Polomat (Dk. 82 Arda Kızıldağ), Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Furman (Dk. 46 Soner Dikmen), Ayite (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Sio (Dk. 72 Gökhan Altıparmak)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo (Dk. 83 Ömer Faruk Beyaz), Sosa, Pelkas (Dk. 64 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Caner Erkin), Perotti (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Cisse (Dk. 72 Samatta)

Goller: Dk. 14 Mert Hakan Yandaş, Dk. 38 (Penaltıdan) ve 69 Perotti, Dk. 47 Sosa, Dk. 73 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 31 Diego (Gençlerbirliği)



Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele gol yağmuruna sahne oldu.

Karşılaşmadan 5-1 galip ayrılan Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada Mert Hakan Yandaş, 38 (penaltıdan) ve 69. dakikalarda Diego Perotti, 47. dakikada Jose Sosa ve 72. dakikada Ozan Tufan attı.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 31. dakikada Diego Angelo kaydetti.

Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile ilk maçında farklı bir mağlubiyet yaşayan ve kötü gidişe "dur" diyemeyen Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

