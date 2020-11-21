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Beşiktaş, Başakşehir'den 3 puanı 3 golle aldı

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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, attığı bir gol yaptığı asistle karşılaşmaya damgasını vurdu

Beşiktaş, Başakşehir'den 3 puanı 3 golle aldı
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy 
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 77 Erdoğan Kaya), De Souza, Ghezzal (Dk. 71 Gökhan Töre), Mensah (Dk. 71 Ljajic), Atiba, Larin (Dk. 65 N'Koudou), Aboubakar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 79 Ponck), Skrtel, Epureanu (Dk. 46 Chadli), Bolingoli (Dk. 46 Giuliano), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Mahmut Tekdemir), Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 75 Gulbrandsen)
Goller: Dk. 44 Atiba, Dk. 45+1 Larin, Dk. 72 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 81 ve 90+3 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
 
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, 44. dakikada Atiba Hutchinson, 45+1. dakikada Cyle Larin ve 72. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar'ın golleriyle galibiyete uzandı. Başakşehir'in golleri ise 81. ve 90+3. dakikada Gulbrandsen'den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 13'e yükseltirken, Medipol Başakşehir haftayı 13 puanla kapattı.
DORUKHAN DERBİDE YOK
Karşılaşmanın 67. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz, 10. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Turuncu-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Mehmet Topal da penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonun ardından 71. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
 
 
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