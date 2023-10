Fener durdurulamıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy'de Atakaş Hatayspor'u 4-2 yenerek 9'da 9 yaptı

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (DK. 84 Samet Akaydın), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (DK. 83 Kent), Szymanski (D. 74 Zajc), Tadic (Dk. 87 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 75 Umut Nayir)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi-Dk. 74 Görkem Sağlam), Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Matondo (Dk. 46 Strandberg), Aburjania (Dk. 89 Rayane Aabid), Vindel, Dele-Bashiru, Fernandes (Dk. 46 Lamkel Ze), Dadashov

Goller: Dk. 7 Szymanski, Dk. 15 Osayi-Samuel, Dk. 39 Dzeko, Dk. 63 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 55 Ghoulam, Dk. 90+4 Rayane Aabid (Atakaş Hatayspor)



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazandı.

Maçta goller; 7. dakikada Szymanski, 15. dakikada Osayi-Samuel, 39. dakikada Dzeko, 55. dakikada Ghoulam, 63. dakikada İrfan Can ve 90+4'te Aabid'den geldi.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 17 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 27'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Ligde ilk yenilgisini alan Atakaş Hatayspor ise 14 puanda kaldı.