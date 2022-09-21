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Felix'ten Kaymaklı'ya 3 yıllık imza

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Felix'ten Kaymaklı'ya 3 yıllık imza
Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden K.Kaymaklı kulübünün yabancısı futbolcusu Felix'ten uzun süreli imza.
K.Kaymaklı'nın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve bu sezon yine kadrosunda tuttuğu golcü futbolcusu Felix dün akşam klüp başkanı Akay Aşina ile bir araya gelerek kendisini 3 yıl daha K:Kaymaklı futbolcusu yapan imzayı attı.
Konuyla ilgili olarak K.Kaymaklı Spor Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
Felix 3 yıl daha bizimle. </div> <div class=banner342
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