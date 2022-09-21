Larnaka açıklarında 177 mülteci tespit edildi

108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olan mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi

Larnaka açıklarında, dün öğle saatlerinde 177 mülteci taşıyan bir tekne tespit edildi. Fileleftheros’un web sayfasında yer alan haberde, 108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olan mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Haberde, Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) önceki gece 22.20’de, içinde 100’den fazla kişinin tehlikede olduğu bir tekneyle ilgili ihbar aldığı belirtilerek, “TEFKROS” planının devreye konulduğu ve mültecilerin öğle saatlerinde kurtarıldığı belirtildi.