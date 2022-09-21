banner875
banner815
“Başka ülkede yaşayamam”
“Başka ülkede yaşayamam”
12 0
Ekmeğe okkalı zam geliyor
Ekmeğe okkalı zam geliyor
12 0
 
Lefke motor sesleriyle inledi
Lefke motor sesleriyle inledi
8 0
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
9 0
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
13 0
19 0
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
10 0
banner878

Larnaka açıklarında 177 mülteci tespit edildi

banner476

108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olan mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi

banner825
Larnaka açıklarında 177 mülteci tespit edildi

Larnaka açıklarında, dün öğle saatlerinde 177 mülteci taşıyan bir tekne tespit edildi.

Fileleftheros’un web sayfasında yer alan haberde, 108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olan mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Haberde, Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) önceki gece 22.20’de, içinde 100’den fazla kişinin tehlikede olduğu bir tekneyle ilgili ihbar aldığı belirtilerek, “TEFKROS” planının devreye konulduğu ve mültecilerin öğle saatlerinde kurtarıldığı belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.