Federasyondan maç iptali ve saha değişikliği

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig Play-Off maçında L. Gençler Birliği – Yalova karşılaşması sıralamaya etki etmeyecek olmasından dolayı oynanmayacaktır.

Ayrıca daha önce gönderilen programda Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanacağı duyurulan Karşıyaka-Lapta maçının stadı da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı olarak değiştirildi.