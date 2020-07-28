Federasyondan maç iptali ve saha değişikliği

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig Play-Off maçında L. Gençler Birliği – Yalova karşılaşması sıralamaya etki etmeyecek olmasından dolayı oynanmayacaktır.
Ayrıca daha önce gönderilen programda Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanacağı duyurulan Karşıyaka-Lapta maçının stadı da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı olarak değiştirildi.
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