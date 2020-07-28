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Müteahhitler eylemde

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Müteahhitler eylemde

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi” gerekçeleriyle bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

Kıbrıs Gazetesi kavşağından saat 10.00’de başlayan eylemde, Lefkoşa’nın içine hareket edilerek Meclis önüne gelen Müteahhitler burada basın açıklaması yaparak Meclis kapısına siyah çelenkler bırakıldı.


Müteahhitlerin eylemi nedeniyle Lefkoşa-Mağusa anayolunun Lefkoşa yönünde  uzun kuyruklar oluştu. 
Ayrıntılar daha sonra...

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