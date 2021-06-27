Fatih Terim Visca'yı istiyor

31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ile yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ifade edildi.
Bu gelişme üzerine yönetim, Medipol Başakşehir ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Başkan Burak Elmas, Visca transferini para ve oyuncu takası ile yapmayı hedefliyor.
2011 yılında Türkiye kariyeri başlayan Edin Visca, geçen sezon 26 maçta 5 gol, 8 asistle oynadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.