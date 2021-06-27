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Fatih Terim Visca'yı istiyor

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Galatasaray’ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Fatih Terim, Medipol Başakşehirli Edin Visca’nın transfer edilmesini istedi

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Fatih Terim Visca'yı istiyor
31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ile yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ifade edildi.
Bu gelişme üzerine yönetim, Medipol Başakşehir ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Başkan Burak Elmas, Visca transferini para ve oyuncu takası ile yapmayı hedefliyor.
2011 yılında Türkiye kariyeri başlayan Edin Visca, geçen sezon 26 maçta 5 gol, 8 asistle oynadı. 
 
 
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